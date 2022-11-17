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В Кремле позитивно оценили эпизод с Байденом и оператором Первого канала

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Фото: Global Look Press/Pib Pho/Press Information Bureau
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То, что президент США Джо Байден похвалил оператора Первого канала за его мускулатуру, хорошо характеризует всех участников этого эпизода. Так на это 17 ноября отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Очень хорошая зарисовка, очень хороший эпизод. Наверное, это с положительной стороны характеризует и оператора Первого канала, и Первый канал, и Россию, и президента Байдена, который обратил на это внимание», — сказал он на брифинге.

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Этот случай произошел 16 ноября на саммите G20 на Бали. Во время прогулки по парку Байден, находившийся в сопровождении президентов Франции и Индонезии Эммануэля Макрона и Джоко Видодо, неожиданно обратил внимание на оператора Первого канала Юрия Шолмова.

Байден восхитился размером бицепса мужчины и назвал его «пушкой». Когда американскому лидеру сказали, что оператор из России, тот ответил, что его не интересует национальность.

Сам Шолмов 17 ноября признался, что был крайне удивлен комплименту от Байдена. Оператор рассказал, что старается ходить в тренажерный зал три-пять раз в неделю даже в командировках, однако в Индонезии этого сделать не удалось из-за плотного графика.

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