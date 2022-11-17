Поликлинику на Вагонке в Нижнем Тагиле отремонтируют к июлю 2023 года

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать поликлинику, расположенную на улице Окунева. Об этом сообщает «ТагилСити.ру» со ссылкой на документацию аукциона по поиску подрядчику.

Подрядчик должен будет привести в порядок первый, второй и четвертый этажи здания, капитально отремонтировать подвал, отмостки и три входные зоны. Также в поликлинике запланирована полная замена электроосвещения.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком оценивается в 9,2 млн рублей. Завершить работы и сдать объект он должен до 30 июня 2023 года.

Отмечается, что во время ремонтных работ оказание медицинских услуг продолжится, закрывать поликлинику не планируется

В октябре сообщалось о начале ремонтных работ в Демидовской поликлинике в Нижнем Тагиле. Здание возвели в 1825 году, оно является памятником архитектуры.