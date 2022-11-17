В Стамбуле два человека пострадали в результате ДТП с автобусом
В Стамбуле автобус врезался в садовую стену, по предварительной информации, два человека получили легкие травмы — пешеход и водитель. Инцидент произошел днем 17 ноября, сообщает издание TRThaber.
«Метробус, отъезжавший от станции Kadıköy Söğütlüçeşme, сначала ударился о стену, а затем выехал на тротуар», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают медики и пожарные.
В середине сентября школьный автобус упал в ущелье в Индии. Сообщалось о гибели как минимум 16 человек, среди которых были дети.