Очаг бешенства обнаружили в Красноярском крае

Новый очаг бешенства обнаружили на территории Красноярского края. Ветеринары обследуют населенный пункт и определяют границы угрожаемой зоны.

По данным Россельхознадзора, бешенство обнаружено в селе Каптырево в Шушенском районе. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. Специалисты отметили необходимость вакцинировать домашних животных и соблюдать осторожность при контакте с дикими животными.

В населенном пункте проводятся мероприятия по ликвидации очага заболевания.

Днем ранее сообщалось об обнаружении бешенства в селе Шевырялово в Удмуртии. Дикая лиса зашла на территорию личного подсобного хозяйства.