Рождественский пост – 2022: даты, суть, что можно и чего нельзя делать

Церковные посты — важные периоды для верующих христиан, в которые необходимо строго соблюдать правила поведения и питания. В православном календаре последним в году отмечен Рождественский пост, начало которого приходится на 28 ноября ежегодно. В 2022 году эта дата выпадает на понедельник. О сути поста и его предписаниях — читайте в материале «Известий».

Рождественский пост – 2022: история и суть

Религиозные источники гласят, что Рождественский пост был установлен еще со времен раннего христианства. Верующие соблюдали его уже в IV веке.

Рождественский пост проходит в течение 40 дней перед праздником Рождества Христова. Этот период является наименее строгим по ограничениям в еде среди других постов в православном календаре. Главный смысл поста — избавление от дурных мыслей, добрые поступки, уплата накопившихся долгов.

Вместе с вышеперечисленным верующие также проводят большую часть времени в чтении молитв и библейской литературы. Таким образом христиане стараются освободиться от грехов, чтобы искренне и с добрыми мыслями встретить Рождество Христово.

Рождественский пост – 2022: что можно и чего нельзя делать

Священнослужители называют Рождественский пост Четыредесятницей. Сорокадневный период разделяется на три этапа, в течение каждого предусмотрены разные правила питания.

В первый промежуток с 28 ноября по 19 декабря особо строгими днями недели являются среда и пятница. В эти дни к употреблению разрешены только продукты сухоядения: вода, хлеб, мед, сырые фрукты и овощи. Горячая еда без масла разрешена по понедельникам, в остальные дни можно употреблять рыбные продукты.

Второй этап длится с 20 декабря по 1 января и отличается от первого только запретом на рыбу по вторникам и четвергам. В эти дни разрешено принимать в пищу горячие блюда с добавлением масла.

Заключительная часть поста со 2 по 6 января является самой строгой. По понедельникам, средам и пятницам христианам позволено только сухоядение. По вторникам и четвергам разрешена горячая пища без масла, в выходные дни можно добавлять и этот продукт.

Сочельник — заключительный день Рождественского поста. В этот день верующие не употребляют пищу до появления на небе первой звезды. Перед этим семьи готовят праздничный стол с 12 блюдами, главным из которых является сочиво — пшеничная каша с добавлением орехов, изюма и меда.

Правила соблюдения поста и рацион христиане могут согласовать со своим духовным наставником в храме. Верующим разрешается ослабить запреты в случае показаний по состоянию здоровья. Исключения также касаются и особых категорий граждан — беременных женщин, пожилых людей и детей.

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