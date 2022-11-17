Аналитик оценил решение обязать Gasum выплатить задолженность «Газпром экспорту»

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович прокомментировал в четверг, 17 ноября, сообщение о том, что арбитражный суд Стокгольма обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа.

Эксперт отметил, что западные судебные арбитражные инстанции редко встают на сторону России.

«Посмотрим, будут ли идти эти выплаты или под каким-то предлогом они будут оттягиваться. Интересно, что частью этого разбирательства был вопрос о том, можно ли платить финской компании по схеме, которая включает в себя использование рублевого счета в Газпромбанке», — сказал Митрахович в беседе с RT.

Аналитик напомнил, что большинство европейских компаний согласилось на схему, включающую в себя рублевый счет в Газпромбанке, а финские — нет.

«И возникает вопрос, можно ли им не платить. Возможно, все-таки возобновится закупка газа по новой схеме с использованием рублей», — отметил он, добавив, что такой вариант исключать нельзя.

Ранее в этот день арбитражный суд Стокгольма признал указ президента РФ Владимира Путина о переходе на оплату за газ в рублях форс-мажором по контракту, а также обязал финскую Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа, пишет «Ридус».

«14 ноября 2022 года было принято решение по итогам арбитражного разбирательства ad hoc в Стокгольме между ООО «Газпром экспорт» и финской компанией Gasum Oy. Арбитражный трибунал в своем решении, помимо прочего, обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати», а также проценты за просрочку оплаты», — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Также арбитраж обязал Gasum и «Газпром экспорт» продолжить переговоры для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками газа, сообщается на сайте kp.ru.

18 мая Gasum заявила, что не приняла требование российской стороны о переходе на новую систему оплаты газа в рублях. После этого «Газпром» 21 мая подтвердил полное прекращение поставок газа в Финляндию.

Однако позже, 17 июня, глава «Новатэка» Леонид Михельсон сообщил, что Финляндия официально заявила о намерении закупать сжиженный природный газ по проекту «Криогаз — Высоцк».

В конце сентября сообщалось, что Gasum вынуждена продолжать закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рамках действующего контракта, потому что в противном случае ей придется осуществлять выплаты из-за прописанного в договоре условия «бери или плати», что только увеличит доходы РФ. В компании тогда уточнили, что Gasum заключила с «Газпром экспорт» отдельный долгосрочный контракт на поставку СПГ, в прописанных условиях пунктов по его оплате рублями, как и по оплате трубопроводного газа, не появилось.

О том, что Россия перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, президент РФ Владимир Путин заявил 23 марта. 31 марта был подписан соответствующий указ, после чего покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых будет происходить оплата газа.