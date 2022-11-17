Илон Маск выбрал преемника на посту главы Tesla

Американский изобретатель, инженер, бизнесмен Илон Маск определился со своим преемником на посту главы основанной им компании Tesla. Об этом 17 ноября заявил член совета директоров компании Джеймс Мердок, пишет газета Financial Times.

В ходе выступления в суде штата Делавер, где рассматривается дело по иску акционеров Tesla к Маску в связи с крупным объемом вознаграждения в виде акций, полученного миллиардером в 2018 году, Мердок отметил, что Маск уже называл своего преемника.

Об этом он сообщил, когда отвечал на просьбу адвокатов истцов подтвердить, что бизнесмен не называл никого в качестве потенциального преемника на посту руководителя Tesla.

«Вообще-то, он называл», — сказал Мердок.

Как отметил топ-менеджер, это было «в последние несколько месяцев». Имени преемника Мердок не назвал.

Акционеры Tesla пытаются оспорить в суде решение компании выделить Маску опционы на акции на сумму $50 млрд в 2018 году, так как миллиардер публично заявлял о намерении сохранять «активную вовлеченность в бизнес Tesla в течение всей оставшейся жизни». С начала текущего года стоимость акций компании снизилась на 45%.

В августе текущего года Маск продал акции компании на сумму $6,88 млрд. Он заявил, что средства могут быть использованы для приобретения Twitter.

Маск возглавил Twitter 28 октября после покупки сервиса. Сумма сделки составила $44 млрд. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».