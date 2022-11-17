Две управляющие компании заподозрили в мошенничестве в Стерлитамаке

В Стерлитамаке (Башкирия) возбуждены уголовные дела о мошенничестве с коммунальными платежами. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что в течение двух лет две управляющие компании получали от жильцов 16 многоквартирных домов плату за услуги тепло- и водоснабжения, но в ресурсоснабжающие организации средства не поступали.

Общая сумма ущерба поставщикам составила около 4,5 млн рублей. Как выяснилось, управляющие компании израсходовали средства на другие цели, не связанные с предоставлением коммунальных услуг, пишет «МедиаКорСеть».

Материалы проверки были переданы в следственный орган, который на их основании возбудил два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Ход расследования находится на контроле прокуратуры.