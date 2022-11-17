«Нафтогаз Украины» заявил о взрывах на объектах газодобывающей инфраструктуры

На объектах газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» произошли взрывы. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в компании «Нафтогаз Украины».

«Массированный обстрел газодобывающей инфраструктуры АО «Укргаздобыча» на востоке Украины. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям уже ликвидировала пожар, возникший в результате обстрела», — говорится в Telegram-канале компании.

Отмечается, что несколько объектов газодобывающей инфраструктуры разрушено, другие получили повреждения различной степени. Сейчас специалисты «Укргаздобычи» оценивают последствия и масштабы повреждений.

Ранее в этот день премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи в Днепре. В частности, он сообщил об ударе по заводу «Южмаш». Украинские СМИ также сообщили о ракетной атаке и по другим объектам инфраструктуры на Украине. Так, о взрывах заявили в Киевской, Львовской, Одесской и Винницкой областях.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

15 ноября замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что в стране повреждено 15 объектов энергетической инфраструктуры. Он признал, что ситуация на Украине после ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры критическая.

В тот же день ВС России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Киев назвал это самым масштабным единовременным ракетным ударом с начала специальной военной операции.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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