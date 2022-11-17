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Президент Путин исключил из состава СПЧ Сванидзе, Бабушкина, Каляпина и Винокурову

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Президент России Владимир Путин исключил из Совета по правам человека ряд лиц, в их числе Николай Сванидзе, Иван Бабушкин, Игорь Каляпин, Екатерина Винокурова и Иван Засурский. Указ об изменении состава СПЧ опубликован на официальном портале правовой информации в четверг, 17 ноября.

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Согласно документу, российский лидер включил в новый состав СПЧ военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, главу регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Московской области Юлию Белехову, сопредседателя Всероссийского союза общественных объединений пациентов Яна Власова, президента международной благотворительной организации «Справедливая помощь» Ольгу Демичеву.

Также в состав вошли председатель правления общероссийской общественной организации «Союз писателей России» Николай Иванов, председатель Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, профессор РГПУ им. А.И. Герцена Сергей Рукшин, уполномоченный по правам ребенка в Ульяновской области Екатерина Сморода и член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина.

Указ вступает в силу со дня его подписания, то есть 17 ноября.

Позднее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал указ об изменении состава СПЧ. По его словам, в связи с новыми обстоятельствами лидеры общественного мнения в стране меняются. На их место приходят люди, которые лучше могут представлять гражданское общество.

14 ноября сообщалось, что члены Совета по правам человека (СПЧ) на ежегодной встрече с президентом России планируют обсудить процесс создания суда по правам человека для жителей СНГ, тему психологической поддержки военнослужащих после возвращения из зоны СВО, а также создание реестра помощи соотечественникам на фоне дискриминации за рубежом.

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