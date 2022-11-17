McDonald's приостанавливает работу всех своих ресторанов в Казахстане

В Казахстане сеть ресторанов быстрого питания McDonald's временно приостановит работу с 18 ноября из-за ограничений в поставках. Об этом пресс-служба компании сообщила в четверг, 17 ноября.

«McDonald's в Казахстане с 18 ноября временно приостанавливает работу всех своих ресторанов из-за ограничений в местных поставках», — говорится в тексте.

О сроках открытия ресторанов сообщат позднее, передает RT.

Ранее, 11 ноября, стало известно, что сеть быстрого питания «Вкусно — и точка» (преемник McDonald's в России) выходит на белорусский рынок и подписывает договор франшизы с компанией «КСБ Виктори Рестораны», являющейся представителем McDonald's в республике, передает НСН.

25 ресторанов на территории Белоруссии будут работать под брендом McDonald's до полной передачи прав, которая займет несколько недель. После этого в республике останется только «Вкусно — и точка».

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's, после того как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.