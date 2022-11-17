Американский эксперт назвал слабость Украины

Крах украинской экономики может стать серьезной угрозой для будущего страны. Об этом 17 ноября в статье для The New York Times написал старший исследователь Колумбийского университета Раджан Менон.

По его мнению, при нынешнем положении Киеву придется в течение долгого времени зависеть от финансовой поддержки западных стран. В 2022 году внутренний валовой продукт (ВВП) Украины, по прогнозам Всемирного банка, сократится на 35%. По оценкам других экспертов, показатель может составить 40%.

Хотя Национальный банк Украины ожидает возобновления экономического развития в 2023 году, для возвращения к доконфликтному уровню ВВП потребуется много лет быстрого роста, отметил эксперт.

«Учитывая экономическое положение Украины, она отчаянно нуждается в постоянном притоке гигантских сумм помощи, но этот «спасательный круг» может оказаться под угрозой из-за тревожных экономических тенденций на Западе», — отметил он.

Правительствам западных стран может оказаться сложнее если не экономически, то политически продолжать отправлять миллиарды долларов на Украину в условиях кризиса в своих странах.

14 ноября Великобритания анонсировала выделение первого транша в $5,8 млн в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны. Как 11 ноября сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

7 ноября стало известно о новом механизме предоставления финансовой помощи Украине Евросоюзом (ЕС) в размере €18 млрд. Получение Киевом кредитных средств будет сопряжено также с выполнением ряда условий. В частности, в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Такие же условия Киеву необходимо соблюдать для продолжения процесса по вступлению в ЕС.

Первый транш помощи Киеву со стороны ЕС в размере около €18 млрд поступит на Украину в январе 2023 года. Также отмечалось, что Евросоюз пока не одобрил пакет объемом €3 млрд, который был обещан в мае. Они могут быть включены как в новый пакет помощи, так и отдельно.

ЕС планирует выделить Украине помощь на 2023 год в виде кредитов и грантов. Согласно проекту, выплаты будут производиться каждый квартал начиная с января.

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