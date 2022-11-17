В Совфеде назвали продление зерновой сделки результатом непростых переговоров

Продление зерновой сделки на 120 дней является результатом непростых четырехсторонних переговоров. Об этом 17 ноября «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«Россия допустила техническую пролонгацию зернового соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом очень важно, чтобы выполнение касалось обеих частей пакетной договоренности. Все вопросы, связанные со снятием незаконных ограничений на экспорт российских продовольствия и удобрений, должны быть решены в полном объеме в течение 120 дней», — сказала она.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что Россия готова продлевать сделку, если она не будет расширяться дополнительными условиями в отношении российской стороны, а также при выполнении обеих частей пакетной договоренности. Он подчеркнул, что одним из достижений саммита G20 стала декларация, в которой сказано, что зерновая сделка состоит из двух частей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов сказал, что зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна становиться предметом мирового обсуждения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.