Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков заявил о «семи пятницах на неделе» у украинских переговорщиков
Армия
ВС РФ взяли под контроль дорогу между двумя поселками в ДНР
Происшествия
В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры
Мир
Рябков заявил о стремлении Запада находить поводы для эскалации
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Финляндия объявила о самом крупном пакете военной помощи Украине
Мир
Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Общество
Путин подписал указ об изменении состава СПЧ
Мир
Петр Порошенко назвал окружение Зеленского «полезными идиотами»
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Мир
Сын Трампа призвал к мерам против Киева из-за падения ракет в Польше
Сюжет:

В Совфеде назвали продление зерновой сделки результатом непростых переговоров

Сенатор Ковитиди: продление зерновой сделки — результат непростых четырехсторонних переговоров
0
Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Продление зерновой сделки на 120 дней является результатом непростых четырехсторонних переговоров. Об этом 17 ноября «Известиям» заявила сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

«120 дней для черноморской зерновой сделки кажется оправданным»
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин — о продлении соглашения и проблемных аспектах Стамбульских договоренностей

«Россия допустила техническую пролонгацию зернового соглашения без каких-либо изменений по срокам и охвату. При этом очень важно, чтобы выполнение касалось обеих частей пакетной договоренности. Все вопросы, связанные со снятием незаконных ограничений на экспорт российских продовольствия и удобрений, должны быть решены в полном объеме в течение 120 дней», — сказала она.

Ранее в этот день президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней.

Замглавы МИД РФ Александр Панкин отметил, что Россия готова продлевать сделку, если она не будет расширяться дополнительными условиями в отношении российской стороны, а также при выполнении обеих частей пакетной договоренности. Он подчеркнул, что одним из достижений саммита G20 стала декларация, в которой сказано, что зерновая сделка состоит из двух частей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов сказал, что зерновая сделка не будет продлеваться автоматически, она каждый раз должна становиться предметом мирового обсуждения.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022