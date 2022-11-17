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В Кремле прокомментировали приостановку членства российских паралимпийцев в МПК

Песков: защита прав российских паралимпийских спортсменов остается одним из приоритетов РФ
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Защита прав российских паралимпийских спортсменов остается одним из приоритетов государства. Об этом 17 ноября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне Международный паралимпийский комитет (МПК) сообщил о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Причиной указывалась неспособность выполнять обязательства по членству в соответствии с уставом МПК. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения.

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«Будем смотреть, какие меры будут наиболее эффективными в этом плане. Неоднократно президент Владимир Путин говорил, что защита прав наших паралимпийцев, как и олимпийцев, является одним из приоритетов нашего государства», — сказал Песков на брифинге.

В марте российских паралимпийцев отстранили от участия в Паралимпийских играх в Пекине. Первоначально президент МПК Эндрю Парсонс отметил необходимость отделять политику от спорта. Однако на следующий день, 3 марта, допуск россиян был отозван. Парсонс пояснил, что из-за предыдущего решения МПК допустить российских спортсменов к соревнованиям несколько национальных паралимпийских комитетов угрожали отказаться от участия в Паралимпиаде.

Комментируя произошедшее, 18 марта Путин назвал отстранение паралимпийцев от соревнований верхом цинизма. Он также подчеркнул повальную политическую ангажированность допинговой бюрократии в мировом спорте и назвал это диктатурой.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. О ее начале Путин объявил 24 февраля. В Москве уточнили, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. Как указал Песков, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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