Женщина и двое детей пострадали при столкновении легковушек в Волгограде

В Краснооктябрьском районе Волгограда в результате столкновения легковых автомобилей пострадали женщина и двое детей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД России.

Авария произошла вечером 16 ноября на улице Маршала Еременко. По предварительным данным, 61-летний водитель Mitsubishi Lancer при развороте не предоставил преимущество легковой Honda и врезался в нее.

В результате столкновения пострадали 57-летняя женщина, семилетний и трехлетний мальчики, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру». Все они находились в Honda в качестве пассажиров. Люди получили травмы и были доставлены в медучреждение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

16 ноября в Ростове-на-Дону пассажирский автобус врезался в ограждение. Шесть человек были госпитализированы.