В Калужской области 14-летняя школьница умерла на уроке физкультуры

В Перемышльском районе Калужской области 14-летняя школьница умерла во время урока физкультуры. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Сообщение о смерти девочки поступило в правоохранительные органы 17 ноября. Следователи выехали на место происшествия.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Других подробностей произошедшего не приводится.

15 ноября второклассницу нашли без сознания под водой бассейна одной из общеобразовательных школ. Инцидент произошел на уроке физической культуры. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако вскоре девочка скончалась. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.