Путин присвоил 23-му истребительному авиационному полку наименование «гвардейский»

Президент РФ Владимир Путин присвоил 23-му истребительному авиационному Таллинскому полку почетное наименование «гвардейский». Это следует из указа, опубликованного на официальном сайте правоовой информации в четверг, 17 ноября.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

До этого, 9 ноября российский лидер присвоил почетное наименование «гвардейский» 277-му бомбардировочному авиационному Млавскому Краснознаменному полку.

31 октября был опубликован указ президента, в котором говорится о присвоении главой государства 232-й реактивной артиллерийской бригаде звания «гвардейская».

Ранее, 5 июля, Путин присвоил наименование «гвардейский» 80-му танковому Краснознаменному полку.