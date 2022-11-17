Снегопад не повлиял на график движения поездов Мосузла

Снег, выпавший в столичном регионе, не повлиял на график движения поездов Московского железнодорожного узла (Мосузел). Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) в четверг, 17 ноября.

«Движение поездов на МЖД, в том числе по МЦК, МЦД-1 и МЦД-2, осуществляется в штатном режиме. При необходимости железнодорожники готовы привлечь дополнительные силы для очистки платформ от осадков», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».

МЖД призвала пассажиров соблюдать правила безопасности на железной дороге при ухудшенной видимости: не стоять у края платформы, держать детей за руки, а также переходить пути только в специально оборудованных местах.

Ранее в этот день в Москве и Московской области продлили предупреждение о метели и гололедице до утра субботы. Предупреждение будет действовать с 21:00 17 ноября до 09:00 19 ноября. В регионе местами ожидается метель, сильный снег, заносы на дорогах и гололедица.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов. Специалист подчеркнул, что такая высота снежного покрова на три недели опережает климатический график, сообщается на сайте aif.ru.