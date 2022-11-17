Запрещающие выход на лед знаки появились на берегу Амура в Хабаровске

На набережной реки Амур в Хабаровске установили десять предупреждающих табличек о запрете выхода на лед. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию города.

На текущий момент знаки установлены в Центральном районе. До конца ноября аншлаги будут установлены во всех районах Хабаровска. Знаки устанавливают на тех территориях, где граждане могут пытаться выйти на замерзшую реку. Сотрудники МЧС напоминают, что на текущий момент ледовое покрытие на водоемах слишком хрупкое, чтобы выдержать вес человека.

Наибольшую опасность представляют участки водоемов в местах слива теплых вод и канализационных стоков. Также тонким слоем льда могут быть покрыты полыньи.

Безопасным для одного человека считается лед толщиной более 7 см. Для организации пешей переправы толщина льда должна составлять 15 см.