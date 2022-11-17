В Минске осудили приостановку членства паралимпийских комитетов РФ и Белоруссии в МПК

Приостановка членства паралимпийских комитетов Белоруссии и РФ в Международном паралимпийском комитете (МПК) вносит раскол в паралимпийское движение. Об этом заявил ТАСС в четверг, 17 ноября, председатель Паралимпийского комитета Белоруссии (ПКБ) Олег Шепель.

Он добавил, что это решение является незаконным, оно принято с политической подоплекой.

«Отстранение это незаконное, неправильное, и политика не должна преобладать в паралимпийском движении», — сказал Шепель.

Председатель ПКБ добавил, что без российских и белорусских спортсменов чемпионаты мира или Паралимпийские игры — это уже не тот уровень.

О приостановке членства российской организации стало известно днем ранее. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались. Тогда же МПК приостановил членство Белоруссии в организации.

Руководитель Паралимпийского комитета России (ПКР) назвал незаконным это решение МПК. Он отметил, что МПК применяет двойные стандарты и не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов.

Спортсменов из РФ и Белоруссии начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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