Двое вахтовиков погибли при пожаре в жилом балке в ЯНАО

В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа в результате пожара погибли двое вахтовиков. Об этом сообщает СУ СКР по округу.

Пожар произошел в ночь на 17 ноября в жилом балке на территории поселка Новый Порт. В ходе тушения спасатели обнаружили на месте тела двух мужчин без признаков жизни. Еще один пострадавший был доставлен в медучреждение с отравлением угарным газом.

Предварительно установлено, что погибшими оказались рабочие-вахтовики 1978 и 1987 годов рождения, пишет ИА «Ура.ру».

По факту смертельного пожара Следственный комитет начал проверку. Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В ночь на 15 ноября в Иркутске 72-летний мужчина погиб в результате пожара в частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная печь.