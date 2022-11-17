Онколог оценил прогноз об эпидемии рака в Европе

Пока нет оснований считать, что Европе грозит эпидемия рака. Такое мнение в четверг, 17 ноября, в беседе с «Известиями» выразил директор Института кластерной онкологии им. профессора Л.Л. Левшина Сеченовского университета Игорь Решетов.

Об угрозе эпидемии рака 15 ноября предупредили специалисты онкологической комиссии Lancet Oncology. По их мнению, такой риск связан со сосредоточенностью европейской системы здравоохранения на пандемии коронавируса, в результате чего рак выявляют на более поздних сроках.



«Это немного спекулятивное утверждение для того, чтобы привлечь внимание. Суть в том, что на нашей федеральной статистике мы тоже зафиксировали этот момент ускользания, но считать, что за этим последует волна эпидемии, пока нет оснований. Однако факт зафиксирован. Во время двух ковидных лет отмечено снижение числа впервые диагностированных», — указал Решетов.

По его словам, причина этого может быть в том, что население, которое должно было бы попасть в онкологическую статистику, просто погибло от COVID-19. Это можно было бы проверить по базе вскрытий, однако таких данных нет и вряд ли их удастся получить из-за действующих ограничений на тотальную аутопсию.

«Мое предположение в том, что снижение произошло не за счет того, что пациенты где-то сидят, а потом прибегут, и это разорвет систему здравоохранения, а из-за того, что они просто погибли. Взрыва не будет, так как в 2019 году было 640 тыс. заболевших раком и 580 тыс. в 2020–2021 годах. По России мы готовы к тому, что, если будет прирост на 50–60 тыс., наша система здравоохранения спокойно справится и никого не оставит без лечения», — подчеркнул специалист.

Таким образом, временное уменьшение количества диагностированных, скорее всего, связано с тем, что часть пациентов погибла от коронавируса, а часть воздержалась от визитов.

«Но их число не будет составлять какие-то пороговые значения для системы здравоохранения. По крайней мере в России», — убежден Решетов.

Как указано в исследовании Lancet Oncology, из-за коронавируса произошло перепрофилирование систем здравоохранения и реформы до сих пор влияют на систему обследования и лечения пациентов с онкозаболеваниями. Руководитель исследования профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста отметил, что если изучение рака не окажется в приоритете, то в ближайшие 10 лет Европа столкнется с эпидемией.

В докладе также сообщается, что за первый год пандемии врачи в Европе приняли на 1,5 млн онкобольных меньше. При этом каждый второй пациент остался без своевременного лечения. Кроме того, по словам ученых, на ситуацию с онкологическими заболеваниями негативно влияют отсрочки и отмены клинических испытаний в период пандемии.