В Южно-Сахалинске снесли 30 аварийных домов

С начала 2022 года в Южно-Сахалинске снесли 30 расселенных домов. Еще 15 объектов будут демонтированы до конца года.

По данным администрации, власти ведут плановую работу по расселению многоквартирных и индивидуальных домов, которые были признаны аварийными. Собственники получают новые квартиры, с начала года новоселами стали 520 человек. После расселения дома сносят.

До конца 2022 года снос зданий запланирован на улицах Достоевского, Загородной, Инженерной, Лермонтова и других. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia.

Всего в 2022 году в муниципалитете планируют расселить 9,6 тыс. кв. м аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области в 2022 году перевыполнили план по переселению граждан из аварийного жилья. В новые квартиры переехали 1,93 тыс. человек.