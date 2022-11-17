Скидки на новостройки в Москве достигли беспрецедентных значений

В октябре 2022 года скидки на жилье в новостройках столицы достигли беспрецедентных значений. Об этом «Известиям» 17 ноября рассказали аналитики Est-a-Tet.

«Один из крупных застройщиков объявил о 30-процентной скидке в своих проектах, вслед за ним многие застройщики стали предлагать скидки в размере 20–25%», — рассказали эксперты.

Они уточнили, что в начале ноября большинство застройщиков не только сохранили размер октябрьских скидок, но и увеличили максимальный размер предоставляемого дисконта. Так, о предоставлении скидки в размере 30% заявил еще один застройщик.

Средний размер дисконта в октябре при полной оплате или не субсидированной ипотеке составил 10–15%, в сентябре этот показатель находился на уровне 7–10%, а в конце прошлого года — на уровне 2–5%, добавили в компании.

По данным аналитиков, в комфорт-классе доля проектов, в которых предлагаются скидки, составляет 74%, в бизнес-классе — 55%, в премиум-классе — 24%, в элитном сегменте — 2%.

Ранее в этот день в департаменте аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет недвижимости» рассказали «Известиям», что за последний год средняя цена 1 кв. м студий в новостройках Москвы выросла на 6,2%, составив 353 тыс. рублей.