Россия намерена настаивать на озвучивании Польшей данных о ракетах

Россия будет настаивать, чтобы Польша озвучила информацию о том, кто выпустил упавшую на ее территории ракету. Об этом 17 ноября заявил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Мы в свою очередь будем настаивать на том, чтобы [в Польше] озвучили, кто выстрелил ракетой, от которой погибли польские граждане», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся РФ.

В Минобороны России опровергли спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил РФ к произошедшему. Там пояснили, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков уточнил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» также обратил внимание на то, что обломки упавших в Польше ракет характерны для украинских С-300, у которых истек срок годности. Он предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, вероятно, ее потерял. Ракеты сбились с курса и упали на территорию Польши.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что не сомневается в том, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины.

17 ноября президент США Джо Байден отметил, что эти слова Зеленского не являются доказательством непричастности Украины к инциденту. После этого украинский лидер заявил, что не знает на 100%, что же произошло.