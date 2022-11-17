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Карантинную полосу создали вдоль реки Амур в Амурской области

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Фото: priamurmedia.ru/Илья Табаченко
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Создание карантинной полосы завершили вдоль берега реки Амур в Амурской области. Различные ограничения затронут 37 населенных пунктов, которые являются пограничными.

Границы карантинной зоны обозначены специальными табличками. Ширина полосы составляет 50 м, а длина — 1,25 тыс. км. Об этом сообщает ИА PriamurMedia. В карантинной зоне запрещено содержать, пасти, кормить и поить скот. Также запрещено размещение пасек и заготовка кормов. Животных, которые были пойманы на участке полосы, необходимо помещать на карантин на 30 дней.

Карантинная зона необходима для защиты региона от опасных заболеваний животных, которые могут быть перенесены на территорию Приамурья из соседнего государства.

«Судя по данным эпизоотического расследования, в 2018 году первый случай бешенства «пришел» в регион от соседей. Время от времени животные переходят по льду или переплывают по воде из Китая в Амурскую область, некоторые из них могут быть опасны и при этом заразно больны», — отметил начальник управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

За нарушение режима, установленного в карантинной зоне, местным жителям грозит штраф в размере до 1 тыс. рублей.

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