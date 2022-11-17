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Глава МИД Греции не вышел из самолета по прибытии в Триполи и улетел

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dimitrios Karvountzis
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Самолет с главой МИД Греции Никосом Дендиасом на борту приземлился в Триполи, однако дипломат отказался выходить и улетел обратно. Об этом 17 ноября заявили в министерстве иностранных дел Ливии.

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Ведомство сообщило, что одобрило визит греческого дипломата, «несмотря на несбалансированные заявления Афин в отношении суверенитета Ливии», в аэропорту его ждала глава МИД Наджля Манкуш.

«Однако произошла неожиданная и вызывающая негодование ситуация: министр отказался покинуть самолет и вернулся туда, откуда прилетел, без объяснения причин», — цитиует «РИА Новости» заявление МИД Ливии.

Греческое агентство AMHA рассказало, что это произошло в связи с нарушением договоренностей со стороны Триполи. По его данным, посещение этого города сперва вовсе не входило в программу официального визита Дендиаса, но председатель президентского совета Ливии Мохамед Менфи попросил греческого министра о встрече.

Переговоры были согласованы с условием, что на них будут присутствовать только Дендиас и Менфи. Когда же стало ясно, что в аэропорт прибыла Манкуш, греческая делегация приняла решение уехать в Бенгази.

Источники AMHA в МИД назвали это попыткой шантажа министра.

Манкуш является членом временного правительства. В октябре она с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу подписала турецко-ливийское соглашение по совместной эксплуатации месторождений углеводородов. Афины этот договор не признали, как и предшествовавший ему меморандум о военном сотрудничестве и взаимопонимании по морским зонам, который президент Турции Реджеп Эрдоган подписал с главой Правительства наицонального согласия (ПНС) Файезом Сарраджем.

Последний вызвал дипломатические разногласия. Согдасно документу, к Турции отходит значительная часть вод, которые Греция считает своими. Афины заявили, что срок полномочий ПНС истек и для подписания международных соглашений оно не имеет легитимности.

В свою очередь, Греция в 2020 году заключила с Египтом договор о разграничении морских зон. Оно включает и зоны, обозначенные в турецко-ливийском меморандуме.

После свержения и убийства в 2011 году главы государства Муаммара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками. В стране до весны 2021 года было двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.

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