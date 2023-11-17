День Ракетных войск и артиллерии 2023 — история, традиции

В России 19 ноября отмечается День Ракетных войск и артиллерии. Праздник посвящен ветеранам и военнослужащим этих видов вооруженных формирований. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. История знаменательного дня артиллеристов и традиции его проведения — в материале «Известий».

День артиллерии 2023 — история праздника

Впервые заслуги артиллерийских подразделений были отмечены властями СССР во времена Великой Отечественной войны. В 1944 году указом президиума Верховного совета был учрежден День артиллерии.

Дату 19 ноября приурочили к памятной годовщине. В этот день в 1942 году началось контрнаступление советских военных в ходе Сталинградской битвы. Операция получила название «Уран» и стала одной из ключевых в противостоянии фашистским войскам. Советская артиллерия показала блестящие результаты в ходе этих сражений.

После войны артиллерию объединили с сухопутными ракетными формированиями, после чего власти СССР учредили новый род войск под наименованием «Ракетные войска и артиллерия». В честь обновленного названия военного подразделения праздник артиллеристов был также переименован в 1964 году. Спустя 25 лет, в 1988 году, знаменательную дату перенесли на третье воскресенье ноября. Однако в современной России празднику вернули прежнюю дату в календаре — 19 ноября, в который он отмечается и по сей день.

День артиллерии 2023 — традиции праздника

Ежегодно в день торжества военнослужащие и ветераны артиллерийских войск возлагают цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата. В церемонии также принимают участие солдаты роты Почетного караула 154-го Отдельного комендантского Преображенского полка и воспитанники кадетских училищ. В честь праздника организуют военные смотры и парады в сопровождении артиллерийских салютов.

В отдельных случаях руководство проводит церемонии награждения отличившихся военнослужащих в день торжества. А дома солдат не забывают поздравить родные и близкие.

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