Эксперт оценил сообщения о параллельной системе электроснабжения на Украине

Относительно вариантов системы электроснабжения на Украине имеет смысл говорить о создании дублирующих резервных мощностей, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 17 ноября, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы создании в стране параллельной системы поставки электричества.

«Не знаю, конечно, что он (Зеленский. — Ред.) имеет в виду под параллельной системой. Я думаю, что, наверное, имеет смысл говорить о создании дублирующих резервных мощностей. Например, об электростанциях, которые смогут работать в случае, если соседние электростанции по той или иной причине отключаются, каких-то backup системах», — сказал Митрахович.

По словам эксперта, Украине в наследие от Советского Союза досталась довольно обширная электроэнергетическая инфраструктура. Он отметил, что после некоторых ударов страна быстро восстанавливает свет в городах.

«С точки зрения приспособления к этой ситуации — строить резервные мощности. Это не параллельная система, а просто новые электроэнергетические мощности. Подстанции, электростанции, линии электропередачи, распределяющие устройства — ничего более хитрого здесь не придумать», — заключил он.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Зеленский заявил о разработанной параллельной системе поставки электричества. По его словам, реализовать ее можно будет только после окончания активной фазы боевых действий.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин, сообщивший в этот день о нанесении массированного удара, подчеркнул, что ранее украинская сторона пыталась провести ряд терактов в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры РФ.

17 ноября газета Politico написала, ссылаясь на источник, что Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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