Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине
Общество
В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны
Мир
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Авто
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей
Мир
The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области
Сюжет:

Эксперт оценил сообщения о параллельной системе электроснабжения на Украине

Эксперт Митрахович о системе электроснабжения на Украине: имеет смысл говорить о создании дублирующих резервных мощностей
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Относительно вариантов системы электроснабжения на Украине имеет смысл говорить о создании дублирующих резервных мощностей, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 17 ноября, комментируя заявление украинского президента Владимира Зеленского о якобы создании в стране параллельной системы поставки электричества.

«Не знаю, конечно, что он (Зеленский. — Ред.) имеет в виду под параллельной системой. Я думаю, что, наверное, имеет смысл говорить о создании дублирующих резервных мощностей. Например, об электростанциях, которые смогут работать в случае, если соседние электростанции по той или иной причине отключаются, каких-то backup системах», — сказал Митрахович.

По словам эксперта, Украине в наследие от Советского Союза досталась довольно обширная электроэнергетическая инфраструктура. Он отметил, что после некоторых ударов страна быстро восстанавливает свет в городах.

Цели достигнуты: российские ракеты выбили критическую инфраструктуру Украины
Как это скажется на ситуации в зоне проведения СВО

«С точки зрения приспособления к этой ситуации — строить резервные мощности. Это не параллельная система, а просто новые электроэнергетические мощности. Подстанции, электростанции, линии электропередачи, распределяющие устройства — ничего более хитрого здесь не придумать», — заключил он.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Зеленский заявил о разработанной параллельной системе поставки электричества. По его словам, реализовать ее можно будет только после окончания активной фазы боевых действий.

С 10 октября российские войска наносят удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Президент России Владимир Путин, сообщивший в этот день о нанесении массированного удара, подчеркнул, что ранее украинская сторона пыталась провести ряд терактов в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры РФ.

17 ноября газета Politico написала, ссылаясь на источник, что Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022