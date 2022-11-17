Ставка на экосистему: операторы связи ищут новые форматы

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, сложившуюся в этом году, экосистемный бизнес группы « МТС » растет. Отчет о финансовых показателях, опубликованный 16 ноября, показал, что внешние факторы и неопределенность на рынке не помешали компании сохранить рентабельность и устойчивость к существующим рискам. Подробнее о представленных результатах и их оценке экспертами, — в материале «Известий».

Стабильность и рентабельность

— Важно, что компания «МТС» остается прозрачной и публикует свои финансовые отчеты в отличие от многих других эмитентов, — комментирует обнародование финансовых результатов группы «МТС» по итогам третьего квартала и девяти месяцев 2022 года инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Согласно данным, представленным в отчете, консолидированная выручка в июле — сентябре выросла на 0,8% год к году и составила 137,7 млрд рублей. А выручка группы за девять месяцев увеличилась на 3% — до 397,4 млрд рублей.

— Результаты хорошие, выручка выросла больше ожиданий аналитиков. Компания прибыльна и сохраняет высокую рентабельность, — говорит Суверов.

По его словам, стабильность компании обеспечивает телекоммуникационный бизнес. А другие направления, такие как финтех- и медиавертикали, дают хороший рост — на 20–50%. Такую финансовую модель Суверов называет сбалансированной.

Эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский называет квартальный отчет группы МТС обнадеживающим, хотя «не все цифры на первый взгляд выглядели откровенно победоносно». Так, к примеру, за девять месяцев этого года чистая прибыль уменьшилась по сравнению с прошлым годом примерно на 45%.

— Но подобное изменение было соразмерно укреплению рубля в годовом выражении и носит, по моему мнению, транзиторный характер, — отмечает Рожанковский. — Кроме того, негативное влияние оказало общее увеличением финансовых расходов по причине более высоких процентных ставок. OIBDA снизилась за период на 1,3%. Однако, что крайне важно, ситуация стала ощутимо выправляться во второй половине года и по итогам третьего квартала годовое снижение чистой прибыли составило уже лишь около 25%.

Рентабельность компании эксперт оценивает как приемлемую в сегодняшних условиях.

Снижение чистой прибыли в МТС объясняют «увеличением финансовых расходов из-за более высоких процентных ставок, а также отрицательными курсовыми разницами ввиду ослабления российского рубля по сравнению с концом второго квартала 2022 года».

Вложения в экосистему

— Главное, что активно развивается экосистема МТС, — подчеркивает Сергей Суверов, — компания много вкладывает в перспективные продукты, продолжает расширять портфель.

Количество экосистемных клиентов МТС, тех, кто использует два и больше сервиса или услуг различных категорий, по состоянию на третий квартал выросло на 63% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 12,8 млн пользователей. Показатель среднего количества продуктов экосистемы на одного клиента увеличился за этот период с 1,39 до 1,58.

— Мы видим более чем двукратный рост количества пользователей нашей экосистемной подписки МТС Premium и сервиса лояльности МТС Cashback в сравнении с прошлым годом, — рассказывает президент и председатель правления МТС Вячеслав Николаев. — Важно отметить продолжающийся рост наших цифровых направлений — KION, МТС Entertainment, МТС Music, «МТС Строки» и других. Мы также продолжаем инвестировать в новые направления, такие как МТС Travel, «Умный дом», кибербезопасность.

Тем не менее объем инвестиций за девять месяцев этого года снизился, что в компании связывают с нестандартным распределением в этом году капитальных затрат по периодам. Капитальные затраты группы « МТС » в третьем квартале составили 15,5 млрд рублей, это на 53,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Сокращение капитальных затрат объясняется введенными в 2022 году ограничениями на закупку оборудования.

Однако в компании ожидают, что по итогам года суммарные инвестиции должны выровняться. А вложения в сеть называют достаточными для поддержания качества услуг на высоком уровне.

Цифры и факты

Выручка МТС от услуг связи в России выросла на 2,1% и составила 110,3 млрд рублей. Количество абонентов выросло с 79,7 млн годом ранее до 80,2 млн. Количество клиентов МТС Банка выросло на 18,0% год к году — до 3,3 млн на конец третьего квартала этого года. Абонентов платного ТВ — спутникового, кабельного, IPTV, OTT — стало на 30% больше, всего 10,1 млн, база подписчиков сервиса KION увеличилась на 63% — до 5,7 млн пользователей.

Доходы МТС от продажи телефонов на b2c-рынке в сравнении с третьим кварталом 2021 года сократились на 47,2% и составили 8,4 млрд рублей. А выручка от финансовых услуг выросла на 47,9% год к году и достигла 18,7 млрд рублей.

Компания активно работает и на b2b-рынке, предлагая новые продукты малому и среднему бизнесу. По словам Вячеслава Николаева, на сегодняшний день МТС — один из национальных лидеров в области биометрии: база насчитывает несколько десятков миллионов образцов.

— Отмечу также уверенное развитие b2b-сервисов с применением технологий интернета вещей, искусственного интеллекта и анализа больших данных, — подчеркивает президент компании.

Дивидендная доходность

В июне на годовом общем собрании акционеров акционеры МТС утвердили годовые дивиденды в размере 33,85 рубля на одну обыкновенную акцию, обеспечив дивидендную доходность по текущим котировкам на уровне 14,5%. По мнению эксперта Международного финансового центра Владимира Рожанковского, это закрепило за компанией «статус одной из наиболее известных дивидендных историй отечественного рынка».

— Несмотря на некоторое снижение консолидированных бухгалтерских показателей P&L, компания остается по всем меркам недооцененной. Форвардный P/E, увеличившись с 10Х до примерно 14Х, по-прежнему существенно ниже не только американской Verizon (VZ) в размере порядка 38Х, но выигрышно контрастирует по сравнению с неожиданно «ушедшим» в этом году в чистый убыток «Вымпелкомом» (VEON), — говорит эксперт.

Выигрышная стратегия

Эксперты сходятся в оценке, что долгосрочная бизнес-стратегия развития экосистемы цифровых сервисов на базе телекоммуникационного бизнеса работает.

— Эта компания одна из самых стабильных в России, — говорит Сергей Суверов. — МТС показывает растущие показатели и стабильное развитие бизнеса, несмотря на рецессию в российской экономике. И это как раз результат того, что компания стратегически позиционирует себя как экосистему, одни направления которой обеспечивают устойчивость бизнеса, а другие — рост.

В самой компании смотрят на перспективы развития с оптимизмом. Развитие экосистемы и совершенствование работы по оказанию услуг клиентам ставятся руководством в число приоритетных задач на ближайшее будущее.

— Мы продолжаем оказывать качественные услуги связи, которые в новых условиях остаются одними из главных потребностей. Я уверен, что наше умение обеспечивать бесперебойную работу сети и комфортное нахождение клиента в нашей экосистеме за счет расширения портфеля услуг остается основой устойчивости бизнеса в условиях экономических ограничений, — указал по итогам трех кварталов года Вячеслав Николаев.