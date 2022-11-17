Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине
Общество
В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны
Мир
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Авто
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей
Мир
The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области

Toyota презентует в Лос-Анджелесе концепт bZ Compact SUV

0
Фото: Toyota
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Toyota выставит на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 18 по 28 ноября 2002 года, концепт кроссовера bZ Compact SUV. Об этом 17 ноября сообщило издание «Авторевю».

«Москвич» приезжий: какой будет первая модель возрожденной марки
Сколько может стоить кроссовер столичного автозавода

Главной премьерой компании Toyota на автосалоне в Лос-Анджелесе станет новый гибрид Prius, но больше всего специалисты ждут показа шоукара электрокроссовера bZ Compact SUV Concept.

Электромобиль с приземистым силуэтом, напоминающий модель Toyota C-HR, имеет длинную колесную базу и короткие свесы.

Салон новинки будет выполнен только экологически чистыми материалами, два гнутых дисплея на передней панели тоже добавят интереса к машине, у которой будет голосовой помощник под именем Yui.

Более подробную информацию об электромобиле Toyota обещает представить в декабре 2022 года, но специалисты уже сейчас отметили, что, скорее всего, концепт bZ Compact SUV превратится в очередную серийную модель семейства bZ. Изначально в гамму входит пять машин. Две из них уже рассекречены: это среднеразмерный кроссовер Toyota bZ4X и седан Toyota bZ3. Также опубликован тизер некоего bZ-лифтбека. Сейчас вопрос лишь в том, какой из электромобилей доберется до конвейера быстрее — упомянутый лифтбек или компактный кроссовер.

16 ноября Toyota провела мировую премьеру гибридного Prius, который показала в двух модификациях — стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Вариант исполнения Prius HEV базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо с двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. Будет и система E-Four — с отдельным электромотором на задней оси, который активируется при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь или резкие повороты). В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача — 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. У машины литий-ионная батарея повышенной емкости, для снижения центра тяжести она смонтирована под задними сиденьями. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022