Toyota презентует в Лос-Анджелесе концепт bZ Compact SUV

Компания Toyota выставит на автосалоне в Лос-Анджелесе, который пройдет с 18 по 28 ноября 2002 года, концепт кроссовера bZ Compact SUV. Об этом 17 ноября сообщило издание «Авторевю».

Главной премьерой компании Toyota на автосалоне в Лос-Анджелесе станет новый гибрид Prius, но больше всего специалисты ждут показа шоукара электрокроссовера bZ Compact SUV Concept.

Электромобиль с приземистым силуэтом, напоминающий модель Toyota C-HR, имеет длинную колесную базу и короткие свесы.

Салон новинки будет выполнен только экологически чистыми материалами, два гнутых дисплея на передней панели тоже добавят интереса к машине, у которой будет голосовой помощник под именем Yui.

Более подробную информацию об электромобиле Toyota обещает представить в декабре 2022 года, но специалисты уже сейчас отметили, что, скорее всего, концепт bZ Compact SUV превратится в очередную серийную модель семейства bZ. Изначально в гамму входит пять машин. Две из них уже рассекречены: это среднеразмерный кроссовер Toyota bZ4X и седан Toyota bZ3. Также опубликован тизер некоего bZ-лифтбека. Сейчас вопрос лишь в том, какой из электромобилей доберется до конвейера быстрее — упомянутый лифтбек или компактный кроссовер.

16 ноября Toyota провела мировую премьеру гибридного Prius, который показала в двух модификациях — стандартной (HEV) и с возможностью подзарядки от внешней сети (PHEV). Вариант исполнения Prius HEV базируется либо с бензиновым мотором объемом 1,8 л, модель двигателя 2ZR-FXE, либо с двухлитровым мотором M20A-FXS. Стандартная версия развивает суммарно 140 л.с., вариант с двухлитровым агрегатом — 193 л.с. Будет и система E-Four — с отдельным электромотором на задней оси, который активируется при недостаточном сцеплении с дорогой (снег, дождь или резкие повороты). В версии Prius PHEV силовая установка еще более мощная, ее отдача — 223 л.с. (в нее также входит двухлитровый мотор). Разгон с 0 до 100 км/ч у такой модели составляет 6,7 с. У машины литий-ионная батарея повышенной емкости, для снижения центра тяжести она смонтирована под задними сиденьями. В режиме работы на электротяге пробег на одном заряде увеличен на 50% — до 60 км.