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«Тинькофф» запустил онлайн-продажу золотых слитков с обратным выкупом

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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«Тинькофф» запустил онлайн-продажу золотых слитков с бесплатной доставкой и возможностью обратного выкупа для премиальных клиентов. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Купить предлагается золото в мерных слитках массой более 500 г и в стандартных слитках массой от 12 кг.

«Клиенты могут формировать свой «золотой запас» постепенно, покупая маленькие слитки, или сразу оформить заказ на крупную партию в слитках с большим весом», — сказали в «Тинькофф». Сделать это сейчас можно через персонального менеджера или через премиальную поддержку в чатах мобильных приложений «Тинькофф» или «Тинькофф Инвестиций». При этом в ближайшее время планируется добавить функцию самостоятельной покупки слитков в несколько кликов без обращения в чат.

Сделка целиком проходит в онлайн-формате, стоимость слитка фиксируется в расчетных документах, которые подписываются электронной подписью.

Если клиент хочет хранить золото у себя, то слитки могут доставить к нему домой. При этом в Москве бесплатно привезут даже один заказанный слиток. В регионах такая услуга оказывается на индивидуальных условиях. Доставка осуществляется инкассаторами на бронеавтомобилях.

Кроме того, клиенты могут оставить слитки в специальном хранилище «Тинькофф» на любой срок. При желании это золото можно будет продать банку обратно.

Руководитель продаж «Тинькофф Инвестиций» Дилшод Ибрагимов отметил, что золото всегда было хорошим защитным активом. «В 2022 году центробанки разных стран продолжали увеличивать закупки золота для формирования резервов, что подтверждает его надежность как инвестиционного актива на долгосрочный период. Кроме того, это хорошая альтернатива банковскому счету в валюте», — подчеркнул он.

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