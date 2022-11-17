Небольшое потепление и мокрый снег прогнозируют в Приморье

Неглубокий циклон сместится над территорией Приморского края. В западной половине региона пройдут небольшие осадки, при этом температурный фон повысится на 3–6 градусов.

18 ноября гребень антициклона отойдет на восток. Неглубокий циклон будет смещаться с северо-востока Китая. В регионе ожидается дождь с мокрым снегом, пишет Vostokmedia. Температура воздуха составит +2…+8 градусов.

В первой половине дня 18 ноября осадки прекратятся на западе и юго-западе края, в остальных регионах ожидается мокрый снег. Температура воздуха днем составит +4…+10 градусов, пишет ИА PrimaMedia.

К 20 ноября на дорогах Приморья образуется гололедица, а температура опустится до –10 градусов. Жителей региона просят соблюдать осторожность при движении на трассах.