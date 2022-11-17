Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине
Общество
В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны
Мир
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Авто
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей
Мир
The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области

Зеленский назвал условие согласия на транзит аммиака через Украину

Зеленский заявил, что Украина может согласиться на транзит аммиака через страну при условии обмена пленными по формуле «всех на всех»
0
Фото: ТАСС/Архип Верещагин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина может согласиться на транзит аммиака через страну при условии решения вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом в четверг, 17 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

Понять и пустить: РФ готова бесплатно поставить удобрения бедным странам
Почему украинское зерно не доходит до развивающихся государств

«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — сказал он.

Зеленский выступил с предложением обмена пленных «всех на всех» 15 ноября во время видеообращения к участникам саммита G20. Он считает, что это «единственно реальная модель освобождения пленников».

В сентябре ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку по перевозке аммиака российской компании «Уралхим» на мировые рынки через Украину. План предполагал, что аммиак будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать и доставлять через Черное море международная компания Trammo, оплачивая Украине услуги по перекачке и транзиту.

Тогда украинский лидер заявил, что готов поддержать запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал неуместной идею Зеленского, подчеркнув, что люди и аммиак не одно и то же.

Транзит по аммиакопроводу Тольятти-Одесса был был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022