Зеленский назвал условие согласия на транзит аммиака через Украину

Украина может согласиться на транзит аммиака через страну при условии решения вопроса обмена пленными по формуле «всех на всех». Об этом в четверг, 17 ноября, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на экономическом форуме агентства Bloomberg.

«Соглашение о транзите аммиака. Мы можем на это пойти, только если будет решен гуманитарный аспект обмена всех на всех. Мое предложение было таким», — сказал он.

Зеленский выступил с предложением обмена пленных «всех на всех» 15 ноября во время видеообращения к участникам саммита G20. Он считает, что это «единственно реальная модель освобождения пленников».

В сентябре ООН предложила Москве и Киеву заключить сделку по перевозке аммиака российской компании «Уралхим» на мировые рынки через Украину. План предполагал, что аммиак будет поставляться по трубопроводу к российско-украинской границе. Там его будет покупать и доставлять через Черное море международная компания Trammo, оплачивая Украине услуги по перекачке и транзиту.

Тогда украинский лидер заявил, что готов поддержать запуск аммиакопровода Тольятти – Одесса в обмен на освобождение украинских военнопленных.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посчитал неуместной идею Зеленского, подчеркнув, что люди и аммиак не одно и то же.

Транзит по аммиакопроводу Тольятти-Одесса был был остановлен 24 февраля в связи с ситуацией вокруг Украины.