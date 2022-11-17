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На сквер «Школьный» в Тюмени потратят 97,8 млн рублей

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В Тюмени подвели итоги аукциона на реконструкцию сквера «Школьный». Компания-победитель предложила выполнить работы за 97,8 млн рублей.

Начальная стоимость контракта составляла 119,3 млн рублей. От компаний поступило три заявки, пишет портал «Наш город». Выиграла компания «Тюменьтрасстрой», которая предложила наименьшую сумму. Об этом сообщает портал «Наш город».

Подрядная организация должна разработать график работ в течение двух недель. Согласно проекту, на территории сквера необходимо оборудовать скейт-парк, уличный тренажерный зал, футбольное поле, а также площадки для выгула собак.

Ранее сообщалось, что по итогу 2022 года в Тюмени высадят порядка 8 тыс. новых деревьев и кустарников.

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