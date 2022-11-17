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Александр Акопов назначен новым гендиректором телекнала СТС

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Национальная Медиа Группа объявляет о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Новым заместителем Генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС в четверг, 17 ноября, назначен Александр Акопов.

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Акопов сменит на этом посту Вячеслава Муругова, который принял решение покинуть компанию. Назначение вступает в силу 23 ноября.

«Мы рады приветствовать в нашей команде такого выдающегося профессионала, как Александр Акопов. Это один из главных медиадеятелей нашей страны, на счету которого множество различных успешных проектов в кино и на телевидении и огромный опыт управления телевизионными, цифровыми и производственными компаниями в медиаотрасли», — сказала генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В новой роли Акопов будет отвечать за развитие и повышение операционной эффективности бизнеса развлекательных каналов НМГ, онлайн-сервиса more.tv, а также собственное производство развлекательного контента холдинга.

«Присоединение к команде НМГ — это большая честь, но также и вызов для меня. Перед высококонкурентным российским медиарынком стоят масштабные задачи по созданию контента, его дистрибуции и монетизации в новых условиях. В то же время в развлекательном сегменте холдинга сформирована одна их самых сильных команд на рынке, и я рад стать ее частью», — отметил Александр Акопов.

Александр Акопов окончил Московский инженерно-строительный институт и аспирантуру на кафедре «Системы автоматизированного проектирования», работал в строительстве. Творческую карьеру начал в студенческом театре и КВН. С 1981 года начал писать телесценарии, участвовать в программах Центрального телевидения. В марте 1996 года Акопов стал директором продюсерского центра ВГТРК, в 1997 – 2002 году — гендиректор телеканала «Россия-1» (РТР), заместитель председателя ВГТРК. С 2002 по 2015 год управлял созданными им с партнерами продюсерской компанией «Амедиа» и студийным комплексом «Киностудия Амедиа», с 2012 года — онлайн-сервисом «Амедиатека», с 2015 года — продюсерской компанией «Студия Космос».

В качестве продюсера разработал и выпустил более 100 телевизионных программ и сериалов, наиболее известные из которых: «Простые истины», «Марш Турецкого», «Бригада», «Идиот», «Бедная Настя», «Моя прекрасная няня», «Не родись красивой», «Кто в доме хозяин?», «Татьянин день», «Закрытая школа», «Екатерина», «Доктор Преображенский», «Елизавета» и др.

Ранее, 28 октября сообщалось, что 18 руководителей НМГ вошли в число лучших российских менеджеров.

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