Перевозки пассажиров на железной дороге выросли в 1,8 раза в Якутии

Порядка 229 тыс. пассажиров воспользовались железнодорожным сообщением в Якутии с января по октябрь 2022 года. Об этом сообщает ИА SakhaNews со ссылкой на АО «АК «Железные дороги Якутии».

Пассажирооборот составит 206,5 млн пасс-км. В октябре по железной дороге проехали 25,1 тыс. человек, что на 27,8% больше, чем в аналогичном месяце 2021 года.

Со станции Нижний Бестях ежедневно отправляются поезда до Тынды и Благовещенска. С поездами отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Иркутска и Владивостока. Пассажиры могут воспользоваться трансфером из Якутска до вокзала Нижнего Бестяха, для перевозок используют суда на воздушной подушке. Из-за сложной ледовой обстановки 8 ноября произошла задержка трансфера.