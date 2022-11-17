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В Китае анонсировали выпуск обновленного кроссовера Exeed VX

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Фото: Министерство промышленности КНР
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Компания Exeed (бренд принадлежит Chery) готовится обновить кроссовер VX. Главной изюминкой новинки станет наличие шестиместного салона машины, об этом 17 ноября сообщило издание «Китайские автомобили».

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Грядущий рестайлинг новой версии VX интересен новой компоновкой салона, которая будет с посадочной формулой 2+2+2.

Необычный салон будет не единственным новшеством. В салоне кроссовера была замечена огромная панель, которая размещена во всю ширину салона. Панель объединила три экрана: цифровую «приборку», дисплей мультимедийной системы и еще один экран, который предназначен для пассажира.

Еще из новшеств специалисты отметили наличие камеры для распознания лица владельца автомобиля, которая находится на левой стойке лобового стекла.

На втором ряду установлены два раздельных «капитанских» кресла с откидными подлокотниками. Еще два посадочных места находятся на третьем ряду кроссовера.

У рестайлингового VX будет прежний двухлитровый турбомотор, который представлен и в России. Что касается коробки передач, то здесь возможны варианты: либо это будет известный семиступенчатый «робот», либо новый восьмидиапазонный «автомат».

Появление машины на китайском рынке ожидается в первом квартале 2023 года.

1 ноября китайская компания Chery представила первую 8-ступенчатую гидромеханическую коробку-«автомат», на которую у нее есть все интеллектуальные права. Новым агрегатом китайский производитель заменит в своих автомобилях «автомат» японского производства Aisin. Выпуском 8-диапазонного «автомата» займется не сама Chery, а компания Anhui Fuzhen Auto Power System. Прямой связи с Chery у производителя гидротрансформаторов нет, но на эти автоматические коробки автомобилестроительная компания будет иметь полную интеллектуальную собственность. Первыми новую коробку получат кроссоверы Chery и Exeed.

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