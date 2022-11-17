Депутат Госдумы Таймазов прокомментировал приостановку членства ПКР в МПК

Приостановка членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) является еще одним политически мотивированным шагом. Об этом в четверг, 16 ноября, заявил российский политик, депутат Госдумы Артур Таймазов.

Он напомнил, что только недавно глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах говорил о «спортивной нейтральности» и равных правах всех спортсменов на Олимпиаде, а теперь МПК приостановил членство ПКР.

«Печально видеть, как люди, которые должны поддерживать спортивное движение и развивать, продолжают его, по сути, убивать. Ведь исключение нашей сборной — одной из сильнейших в мире — еще один политически мотивированный шаг», — написал Таймазов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что каждый российский паралимпиец уже герой, и страна будет поддерживать своих спортсменов.

Депутат рассказал, что в этом году в Сочи прошли первые международные соревнования паралимпийцев «Мы вместе. Спорт», в которых приняли участие 1200 атлетов из 11 стран.

«Я уверен, что такие новые форматы однозначно имеют большой потенциал. И за ними будущее», — заключил Таймазов.

О приостановке членства российской организации стало известно днем ранее. ПКР лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались.

Сам ПКР назвал незаконным это решение МПК. Руководитель ПКР Павел Рожков заявил, что МПК применяет двойные стандарты и не предоставил ни одного доказательства того, что ПКР нарушил хотя бы одно из своих членских обязательств.

ПКР намерен обратиться к широкой международной общественности и организациям, в том числе с открытым письмом в ООН и МОК, с просьбой призвать МПК к недопущению дискриминации российских спортсменов-инвалидов по национальному признаку.

Спортсменов из России начали отстранять от участия в различных соревнованиях на фоне спецоперации РФ по защите мирного населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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