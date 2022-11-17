Развитый Север

Ускоренная трансформация мирового порядка — реальность нашего времени. Она происходит не вдруг. На прошлых Примаковских чтениях мы не раз и не два и в разных контекстах говорили о том, что пренебрежение национальными интересами России чревато опасным развитием международных отношений и угрозой европейской безопасности. Сегодня это стало печальной реальностью. Однополярный мир, глобальное управление без учета многообразия современного мира и возвышения других, не западных государств остались в прошлом.

О том, какой будет структура будущего миропорядка, сегодня выносить окончательные суждения преждевременно. В Северное полушарие вернулась холодная война, возникла жесткая биполярность. На одном полюсе США и страны НАТО, на другом — Россия и Китай. Бесконечная экспансия НАТО на восток натолкнулась на сопротивление России. Специалисты в международных исследованиях еще в конце прошлого века прогнозировали тяжелые последствия такой политики. В их числе были Евгений Примаков, Джордж Кеннан, Генри Киссинджер. К ним не прислушались. Это грустная констатация. Она говорит о том, что самая профессиональная экспертиза часто остается невостребованной при принятии политических решений.

На европейском континенте мы видим возрождение самых реакционных концепций. Усилиями самоназначенных прифронтовых государств от Бухареста до Таллина при поддержке Вашингтона реализован «интермариум» — концепция Пилсудского столетней давности о санитарном кордоне вокруг России.

Можно сказать, что Европа не справилась с распадом СССР и Варшавского договора. Это не первая трагическая ошибка. С 1701 года и до 1945-го кошмаром европейской безопасности были постоянные франко-прусские, а потом франко-германские войны. Даже Первая мировая не остановила это «кровавое колесо»…

Но конец европейской безопасности в XXI веке еще не конец истории. В России происходит смена парадигмы международных отношений: от модели Восток – Запад к модели Север – Юг. Теперь — не от Лиссабона до Владивостока, а от Мурманска до Мумбая и Шанхая. От горизонтального — к вертикальному, меридианному политическому и экономическому мышлению. Нам предстоит осмысливать себя как самодостаточный, развитый Север.

Поэтому в качестве фокуса нынешних Примаковских чтений мы выбрали именно евразийское измерение. Это и география, и ментальность, и признание провала идей Парижской хартии 1990 года и концепции «общеевропейского дома».

«Большая Евразия» как проект пришла им на смену. Основные события будущего полицентричного мира будут разворачиваться на этих пространствах. Здесь формируются новые международные и региональные организации, направленные не на конфронтацию, а на сотрудничество и кооперацию. Здесь формируются новые, равноправные формы и методы глобального управления. Здесь возникают драйверы экономического роста, которые выведут мировую экономику из текущей стагнации.

Конечно, эти события не могут протекать беспроблемно. Слишком масштабные задачи стоят перед странами этого континента. Обсуждению и анализу этих задач, возможностей и препятствий на пути их реализации и посвящены восьмые Примаковские чтения.

Автор – президент ИМЭМО РАН

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