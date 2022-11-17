План по вакцинации против гриппа выполнили на 46% в Псковской области

Больше 170 тыс. человек сделали прививки против гриппа в Псковской области. План по вакцинации выполнен на 45,7%.

По данным Роспотребнадзора, в общей сложности требуется привить 373,15 тыс. человек, в том числе 72 тыс. детей. Планируемый охват населения составляет 60,8%. На текущий момент прививками охвачено 27,8% населения. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Специалисты напоминают, что период с сентября по ноябрь является лучшим для иммунизации против гриппа. Ежегодная вакцинация позволяет эффективно защититься от заболевания. Проводить позднюю вакцинацию врачи не рекомендуют.

Рост заболеваемости ОРВИ за последнюю неделю отмечен в ряде регионов РФ. В Нижегородской области частично приостановлен учебный и воспитательный процесс в 1,5% образовательных учреждений.