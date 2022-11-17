Длившуюся больше трех часов воздушную тревогу отменили по всей Украине

Воздушная тревога, которая утром в четверг, 17 ноября, была объявлена на всей территории Украины, отменена. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Тревога длилась почти три с половиной часа. Первые сигналы тревоги прозвучали в восточных областях страны в 07:30 (08:30 мск), через полчаса она распространилась на всю территорию.

Над Харьковской, Полтавской, Черкасской областями и Днепропетровском были замечены летящие ракеты.

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что снова наносятся удары по украинской энергетике. Глава администрации Одесской области Максим Марченко заявил о взрыве на объекте инфраструктуры в регионе. Также о взрывах сообщили в Киевской, Львовской и Винницкой областях.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что взрывы произошли на предприятиях и объектах газодобычи Украины, в том числе на заводе «Южмаш» в Днепропетровске. Момент взрыва там попал на видео.

Ранее, 15 ноября, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели, все объекты поражены.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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