Уголовное дело возбудили по факту ДТП с грузовиком в Приамурье

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Амурской области. Одна женщина получила смертельные травмы.

Авария произошла в ночь на 17 ноября на трассе Благовещенск — Гомелевка на территории Бурейского района. В районе села Старая Райчиха водитель автомобиля Toyota Corona совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с грузовиком Isuzu. Об этом сообщает ИА PriamurMedia.

Пассажирка легковушки 1983 года рождения была доставлена в больницу, где от полученных травм скончалась.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, пишет Амурская служба новостей. Установлено, что водитель Toyota в момент аварии находился в пьяном состоянии.

16 ноября в Ростове-на-Дону автобус врезался в ограждение на улице Шеболдаева. Шесть человек были госпитализированы.