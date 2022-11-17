В Адыгее на полигоне для отходов нашли тело младенца. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в пресс-службе СУ СК по республике.

По данным следствия, тело новорожденной девочки было найдено 12 ноября на полигоне для хранения бытовых отходов, когда работники сортировали мусор. Предварительно установлено, что отходы, среди которых находилось тело, доставлены из поселка Энем Тахтамукайского района.

«На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты управления, а также сотрудники органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело об умышленном причинении смерти малолетнему.

15 ноября на полигоне твердых бытовых отходов в Ленинградской области найдено тело новорожденного ребенка. Волховский городской прокурор выехал на место для координации деятельности правоохранительных органов и установления обстоятельств произошедшего.