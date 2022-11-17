Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине

Принятый Генассамблеей ООН проект резолюции о репарациях Украине не имеет юридической силы и не накладывает на Россию никаких ограничений или обязательств. Об этом 17 ноября «Известиям» заявил кандидат социологических наук Александр Синютин.

«С точки зрения международного законодательства решение ГА ООН ничтожно, то есть не имеет никакой юридической силы и не накладывает на Россию никаких ограничений или обязательств. Принятое в ООН решение — лишь декларация, фактически общественное оглашение позиций тех или иных стран по рассматриваемому вопросы. Как мы понимаем, мнение у любой страны может быть какое угодно, свое мнение страны могут свободно высказывать. В том числе для этого ООН и была создана», — сказал он.

По мнению эксперта, Запад «пытается создать иллюзию законности и легитимности» для того, чтобы заполучить российские резервы. Также Синютин подчеркнул, что принятие резолюции показывает «несамостоятельность, деградацию и беспомощность ООН как международного института».

«Ослабление роли ООН как международной структуры, откровенно управляемой США, становится очевидным не только для России, но и для наших стратегических партнеров и союзников: для Китая, Индии, Арабского мира, для стран Латинской Америки, Африки, даже притом что некоторые из них на последнем голосовании по одиозной резолюции вынуждены были голосовать против нашего государства», — сказал он.

14 ноября ГА ООН приняла проект резолюции о репарациях Украине со стороны РФ. За документ проголосовали 94 страны. Против выступили 14 стран, еще 73 страны воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива западных стран создать через ГА ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Он указал, что Запад давно хочет использовать попавшие под санкции российские активы, чтобы финансировать поставки вооружений Киеву.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский указал, что механизм взимания репараций с России является попыткой создать законную основу для присвоения российских активов.