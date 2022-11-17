Эксперт оценил новый сценарий мошенничества с банковскими картами

В схеме, при которой мошенники убеждают россиян перевести деньги на собственные карты в других банках, чтобы затем их украсть, злоумышленники не просят озвучить коды для совершения операции. Это вызывает дополнительное доверие со стороны клиента, рассказал «Известиям» 17 ноября начальник департамента кибербезопасности Банка ЗЕНИТ Олег Волков.

При этом он отметил, что такая схема не получит широкого распространения, так как для получения доступа к карте в другой финорганизации необходимо наличие карты этой кредитной организации.

«Антифрод системы банков (программы, которые применяются для защиты денежных операций. — Ред.) обычно имеют механизмы контроля «спящих» счетов и оперативно реагируют на внезапное появление средств на счете», — объяснил он.

Кроме того, злоумышленникам необходимо предварительно проделать значительную работу, «обрабатывая» клиента для получения доступа к карте или к личному кабинету в дистанционном банковском обслуживании, добавил он.

«Как правило, уже на этом этапе клиент может понять, что против него осуществляется атака, и заблокировать карту или прервать разговор с мошенником», — заключил он.

О новом сценарии обмана «Известиям» рассказала одна из пострадавших. В Ассоциации развития финансовой грамотности пояснили, что злоумышленники сначала получают доступ к одному онлайн-банку через вирус или фишинг, затем «стягивают» туда средства с карт клиента в различных финансовых организациях, после чего разом выводят деньги. В крупнейших банках уточнили, что активно распространяться схема стала в последние несколько месяцев.