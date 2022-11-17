Похолодание до -12 градусов и снег ожидаются в Карелии

Синоптики предупреждают о похолодании на территории Карелии в ближайшие дни. Около водоемов ожидаются осадки в виде снега.

С начала недели среднесуточная температура в республике составляет 0 градусов. На отдельных территориях установился снежный покров. В ближайшие дни температура будет понижаться до –12 градусов по ночам и до –5 градусов в дневные часы. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

Синоптики объяснили, что из-за образования инверсионного слоя в атмосфере будет скапливаться влажный воздух и образовываться низкая облачность. Такие явления характерны для осенних антициклонов.

С 18 по 22 ноября в Карелии вероятно накопление вредных примесей в воздухе в связи с нисходящими движениями воздуха в атмосфере.