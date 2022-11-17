В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице

В Москве и Московской области продлили предупреждение о метели и гололедице до утра субботы, 19 ноября. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщили в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 21:00 17 ноября до 09:00 19 ноября. В регионе местами ожидается метель, сильный снег, заносы на дорогах и гололедица, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на базовой метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки подросла с 5 до 8 см. По его словам, в других регионах Москвы тоже зафиксирован рост сугробов. Специалист подчеркнул, что такая высота снежного покрова на три недели опережает климатический график.

16 ноября Гидрометцентр России предупредил жителей Москвы и Московской области о надвигающейся метели. В регионе до утра субботы ожидаются метель, заносы на дорогах, обледенение и сильный снег, пишет НСН.