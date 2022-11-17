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ВСУ обстреляли детский сад в Донецке

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли детский сад в Донецке, здание получило повреждения. Об этом в четверг, 17 ноября, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

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«Продолжает поступать информация о последствиях ночных обстрелов. Так, под вражеский огонь попало здание детского сада в микрорайоне Текстильщик по улице Ляшенко. Повреждено остекление пластиковых окон», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что вооруженные формирования Украины обстреляли Пролетарский район Донецка из американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Обстрел произошел ночью. Было выпущено две ракеты из установки М142.

Ранее, 11 ноября, Донецк в очередной раз подвергся обстрелу из американских реактивных систем со стороны украинских радикалов. Тогда националисты выпустили шесть снарядов по Куйбышевскому району города.

Куйбышевский район города подвергся обстрелу со стороны ВСУ и накануне, 10 ноября. В результате попадания украинского снаряда в квартиру жилого дома погиб молодой человек 2002 года рождения, еще одна женщина госпитализирована.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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