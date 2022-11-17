Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт заявил об отсутствии юридической силы у резолюции ООН о репарациях Украине
Общество
В Московском регионе продлили до субботы предупреждение о метели и гололедице
Общество
Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
Мир
В США Зеленского назвали «грязным актером» после обвинений в адрес России
Происшествия
На Запорожской АЭС задержали сотрудничавшего с ВСУ инженера
Мир
Премьер-министр Украины заявил о взрывах на объектах газодобычи страны
Мир
Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней
Мир
В Британии обвинили Зеленского в провоцировании ядерной войны
Мир
Киев предупредил Запад о нехватке компонентов для восстановления энергетики страны
Авто
Иран предложил АвтоВАЗу совместное производство автомобилей
Мир
The Washington Post назвала падение украинских ракет С-300 причиной взрывов в Польше
Происшествия
Снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Белгородской области

В НАТО заявили о потере доверия к Киеву из-за лжи Зеленского о ракетах в Польше

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В НАТО растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его попыток убедить мировое сообщество в том, что Киев непричастен к падению ракет в Польше. Об этом 17 ноября сообщила газета Financial Times.

Пришли с прилетом: НАТО не подтвердило причастность РФ к инциденту в Польше
Почему западные лидеры не спешили с выводами и может ли эта ситуация привести к деэскалации

«Это становится смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты», — цитирует издание дипломата из страны–члена НАТО в Киеве.

Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил РФ к произошедшему. Там подчеркнули, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» также обратил внимание на то, что обломки упавших в Польше ракет характерны для украинских С-300, у которых истек срок годности. Он предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса и упали на территорию Польши.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что не сомневается в том, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины.

17 ноября президент США Джо Байден отметил, что эти слова Зеленского не являются доказательством непричастности Украины к инциденту.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022