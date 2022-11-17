В НАТО заявили о потере доверия к Киеву из-за лжи Зеленского о ракетах в Польше

В НАТО растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за его попыток убедить мировое сообщество в том, что Киев непричастен к падению ракет в Польше. Об этом 17 ноября сообщила газета Financial Times.

«Это становится смешным. Украинцы разрушают наше доверие к ним. Никто Украину не обвиняет, а они открыто лгут. Это более разрушительно, чем ракеты», — цитирует издание дипломата из страны–члена НАТО в Киеве.

Ранее, 15 ноября, СМИ сообщили о попадании одной-двух ракет в зерносушилку в Польше на границе с Украиной, в результате чего погибли два человека. Варшава и Киев обвинили в случившемся Россию.

В Минобороны РФ опровергли спекуляции о якобы отношении Вооруженных сил РФ к произошедшему. Там подчеркнули, что ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось.

На следующий день официальный представитель ведомства Игорь Конашенков добавил, что фотоснимки обломков ракеты, обнаруженных в Польше, идентифицированы как элементы украинского зенитно-ракетного комплекса С-300.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» также обратил внимание на то, что обломки упавших в Польше ракет характерны для украинских С-300, у которых истек срок годности. Он предположил, что когда комплекс С-300 вел российскую крылатую ракету, то он, скорее всего, ее потерял. Ракеты сбились с курса и упали на территорию Польши.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, по предварительной оценке альянса, в Польше упала ракета ПВО Украины.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что не сомневается в том, что это была не украинская ракета. Он потребовал доказательств того, что к взрыву привела работа ПВО Украины.

17 ноября президент США Джо Байден отметил, что эти слова Зеленского не являются доказательством непричастности Украины к инциденту.